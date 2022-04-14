В Менделеевске спасли трех молодых людей, гуляющих по льдине

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Менделеевске спасли трех подростков, гуляющих по льду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что трое человек находятся на льду на реке Каме и не могут самостоятельно выбраться на берег около моста, поступило сегодня вечером.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели доставили на берег девушку 2001 года рождения и юношей 2003 и 2005 годов рождения. Они гуляли по льду и на обратном пути из-за появившихся промоин и открытой воды не смогли самостоятельно дойти до берега. Медицинская помощь им не понадобилась.



Татьяна Леухина