Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +11 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, а также дождь и мокрый снег. Утром на дорогах может образоваться гололедица, местами снежная каша. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +3..+7 градусов, в Набережных Челнах +8..+11 градусов, в Чистополе +4..+8 градусов, в Альметьевске +8..+11 градусов, в Буинске +3..+7 градусов.

Фото: Максим Платонов

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике сохранится неустойчивая погода. В понедельник, 18 апреля, вновь ожидается дождь с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Диана Жиленкова