Минниханов: Татарстан готов организовать практику для студентов РГАУ-МСХА имени Тимирязева

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Татарстан готов организовать прохождение практики для студентов Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. Тимирязева. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с татарстанскими студентами вуза.

— Сегодня агропромышленный комплекс нашей страны — крупнейший экспортер. Ваша профессия очень востребована, а знания пригодятся, где бы вы не работали, — рассказал президент республики.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также Минниханов отметил прилагаемые усилия, которые направлены на то, чтобы жизнь на селе не сильно отличалась от городской. По его словам, необходимо создать условия, чтобы люди не уезжали из сельской местности и работали там.

Отмечается, что ряд республиканских компаний и организаций в течение многих лет ведет стратегическое партнерство с аграрным университетом. В их числе: Ассоциация «Элитные семена Татарстана», Татарский НИИСХ, Казанский государственный аграрный университет, филиал республиканского «Россельхозцентра», КФУ и другие, передает пресс-служба президента Татарстана.



По данным онлайн-платформы объявлений «Авито Работа», в Казани с января по март этого года количество вакансий в агропромышленном комплексе увеличилось на 28%. Заметнее всего рост вакансий оказался среди профессий: машинист (+93%), тракторист (+75%), инженер (+46%) и агроном (+42%).

Диана Жиленкова