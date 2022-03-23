В Казани количество вакансий в агропромышленной сфере увеличилось на 28%

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани с января по март этого года количество вакансий в агропромышленном комплексе увеличилось на 28%. Такие данные приводит онлайн-платформа объявлений «Авито Работа».

Заметнее всего рост вакансий оказался среди профессий: машинист (+93%), тракторист (+75%), инженер (+46%) и агроном (+42%). В столице Татарстана медианная зарплата данных отраслей составляет 40 тысяч рублей. Отмечается, что ее размер увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом.

Количество активных соискателей в агропроме по всей стране выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными профессиями стали: садовник (+59%), тракторист (+39%) и машинист (+29%).

Фото: Илья Репин

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта 2022 года снизилась на 11,4%. При этом активность соискателей увеличилась на 8,5%. В Татарстане индекс соотношения количества активных резюме на одну вакансию увеличился с 3,6 до 4,5. Больше всего он увеличился в Оренбургской области (с 5,1 до 5,8) и в Башкирии (с 4,4 до 5,4).

Максим Кокунин