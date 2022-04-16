Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства Татарстана

В Татарстане поступает большое количество обращений из-за недостаточного внимания к содержанию объектов городской среды. В связи с этим президент республики Рустам Минниханов поручил привести их в порядок.

По его словам, с приходом теплой погоды общественные пространства становятся востребованными у местных жителей. Парки и скверы необходимо подготовить к летнему сезону. Соответствующая работа должна быть организована в том числе в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

— Мы по большому счету почти свыше двух тысяч дворов сделали. Надо обратить внимание на дворы. Среда обитания нашего населения, парки, дворы, должны работать в интересах граждан, — пояснил президент Татарстана.

В этом году в 49 населенных пунктах республики планируется благоустроить парки, скверы и набережные. Ожидается реализация 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. На эти цели предусмотрели 2,6 млрд рублей.

Диана Жиленкова