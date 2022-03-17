В Татарстане в этом году благоустроят и создадут новые парки, скверы, набережные

В 49 населенных пунктах Татарстана в этом году планируется благоустроить парки, сквер, набережные. Об этом сообщает пресс-служба дирекции программы развития общественных пространств РТ.

В республике ожидается реализовать 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Сумма финансирования составит 2,66 млрд рублей — это федеральные и региональные средства.

В 2022 году завершится благоустройство парка по ул. О. Кошевого в Лаишево: там предусмотрена экстрим-зона. В Нижнекамске благоустроят экстрим-парк «Айда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стартует благоустройство шести пространств, которые победили в прошлом году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений: культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске, центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина в Кукморе, улиц Карла Маркса в Агрызе, каркаса общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах, городской набережной реки Камы «Наречье» в Чистополе. Также планируется реализовать проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске.

В Казани благоустроят семь новых парков и скверов, один из них — в жилом комплексе «Салават купере».



В начале февраля сообщалось, что семь малых городов Татарстана подали заявки на получение гранта из федерального бюджета для создания новых общественных пространств. Среди них: Заинск, Елабуга, Зеленодольск, Лаишево, Болгар, Лениногорск и Мамадыш.



«Реальное время» рассказывало, какие общественные пространства благоустроят в текущем году.

Татьяна Леухина