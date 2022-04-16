Минобороны России: в 15 км южнее Изюма в воздухе сбит украинский самолет Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в 15 км южнее Изюма сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшую ночь российская авиация уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины. Ракетные войска и артиллерия поразили 43 пункта управления подразделений войск Украины, восемь автоколонн с топливом для военной техники и 760 районов сосредоточения живой силы противника.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В общей сложности с начала проведения спецоперации ликвидированы 133 самолета, 458 беспилотников, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня и др., передает ТАСС.



Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России предотвратили попытку националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего. Две ракеты комплекса «Точка-У» были сбиты в воздухе. Осколки одной из них упали на территорию города Новая Каховка. Ранения получили женщина и ребенок, их госпитализировали.

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Диана Жиленкова