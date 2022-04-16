Доход председателя Госсовета Татарстана за 2021 год составил 21,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин заработал за 2021 год 21,8 млн рублей. В его собственности также находятся земельный участок, два жилых дома, квартира, стояночное место и два гаража.

Согласно сведениям о доходах, опубликованных на сайте Госсовета республики, супруга Мухаметшина по итогам прошлого года заработала 14,4 млн рублей. У нее есть по две квартиры и стояночных места.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что у председателя Госсовета также есть автомобили ГАЗ-М-21 «Волга» и ГАЗ-М-20 «Победа», снегоболотоход Yamaha и снегоход Arctic Cat.

Накануне в Госдуме России раскрыли суммы доходов татарстанских депутатов. Например, заработок Руслана Гаджиева за прошлый год составил 825,7 млн рублей.

Диана Жиленкова