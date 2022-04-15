В Госдуме раскрыли суммы доходов татарстанских депутатов

В Государственной думе опубликовали сведения о доходах депутатов, в том числе из Татарстана. Например, Руслан Гаджиев заработал за 2021 год 825,7 млн рублей. Данные размещены на сайте нижней палаты российского парламента.

Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров заработал по итогам прошлого года 53,8 миллиона рублей. Бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин — 5,5 миллионов.

Фото: realnoevremya.ru

Доход первого заместителя председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфии Когогиной составил 33,1 миллиона рублей. А ее муж, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, заработал в 2021 году 174,1 миллиона.

Сегодня стали известны и доходы президента России Владимира Путина — 10,2 миллиона рублей. А заработок премьер-министра Михаила Мишустина по итогам 2021 года составил 18,3 миллиона рублей.

Диана Жиленкова