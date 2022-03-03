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Президент России назначил новых судей Верховного суда Татарстана

22:32, 03.03.2022
Президент России назначил новых судей Верховного суда Татарстана
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей. Назначения затронули и Татарстан.

Судьями Верховного суда РТ назначили Илзиду Каримову и Вадима Шарифуллина, судьей Вахитовского районного суда Казани — Елену Фахрутдинову, Советского районного суда Казани — Рената Сафина, Зеленодольского городского суда — Дарью Дроздову. Председателем Ютазинского районного суда стала Чулпан Зайнуллина.

Назначены и заместители судей. Согласно документу:

  • заместителем председателя Бугульминского городского суда назначили Ольгу Иванову,
  • заместителем председателя Зеленодольского городского суда — Елену Германову,
  • заместителем председателя Нижнекамского городского суда — Венеру Романову,
  • заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани — Олега Семенова.

Аналогичный указ Путин подписал в конце 2021 года. Тогда назначения затронули три суда Татарстана — Верховный суд, Сабинский районный суд и Лаишевский районный суд.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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