Президент России назначил новых судей Верховного суда Татарстана
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей. Назначения затронули и Татарстан.
Судьями Верховного суда РТ назначили Илзиду Каримову и Вадима Шарифуллина, судьей Вахитовского районного суда Казани — Елену Фахрутдинову, Советского районного суда Казани — Рената Сафина, Зеленодольского городского суда — Дарью Дроздову. Председателем Ютазинского районного суда стала Чулпан Зайнуллина.
Назначены и заместители судей. Согласно документу:
- заместителем председателя Бугульминского городского суда назначили Ольгу Иванову,
- заместителем председателя Зеленодольского городского суда — Елену Германову,
- заместителем председателя Нижнекамского городского суда — Венеру Романову,
- заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани — Олега Семенова.
Аналогичный указ Путин подписал в конце 2021 года. Тогда назначения затронули три суда Татарстана — Верховный суд, Сабинский районный суд и Лаишевский районный суд.
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