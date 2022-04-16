Главное о коронавирусе на 16 апреля: обновление иммунитета, «омикрон» может заражать домашних животных

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,7%

За последние сутки в Татарстане выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 141 370. Выздоровели за весь период 135 229 человек, в том числе 250 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 938 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 71 человека.

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 45,6% до 44,9%. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф». В общей сложности в республике прививку от COVID-19 сделали 2 480 677 человек. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, завершили 2 419 378 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Голикова заявила о сохранении риска распространения COVID-19 в России

За последние сутки в России выявили 11 095 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 006 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 064 454 человек, а выздоровевших — до 17 359 645. За сутки болезнь унесла жизни 240 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 267 человек.

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу опустился за неделю с 46,5% до 45,2%, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. Вакцинацию первым компонентом препаратами против COVID-19 в стране провели 90 015 765 раз, а полный цикл вакцинации — 86 222 601 раз.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что распространение штамма коронавируса «омикрон» приводит к обновлению коллективного иммунитета. По его словам, коллективный иммунитет к инфекции уже немного устарел, поскольку сам вирус изменился. Как отметил специалист, чаще всего «омикрон» заболевшие переносят бессимптомно. Также особенностью распространения этого штамма является снижение числа госпитализаций.



Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране сохраняется угроза распространения коронавируса, несмотря на положительную динамику. Она также призвала усилить контроль за организацией летнего отдыха со стороны педагогического и медицинского персонала.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что при лечении COVID-19 «коктейль из антител» показан в первую очередь людям из группы риска. Для того, чтобы применять его раньше, необходимо поместить пациента в госпитальные условия, поскольку на дому такие процедуры не делаются, отметил эксперт. Кроме того, если человек попадает в группу риска, нужно приглашать его на введение этого препарата в специально организованном дневном стационаре.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале клинических исследований нового противовирусного препарата, который представляет собой коктейль антител, способных подавлять развитие в организме коронавируса. Сейчас для лечения COVID-19 используются препараты на основе моноклональных антител от семи разработчиков, отметил ученый. Некоторые такие лекарства закупались для российских пациентов и применялись, в частности, в Москве — с их помощью спасали беременных.

Фото: Максим Платонов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица вышла на минимальный уровень госпитализаций с коронавирусом. По ее словам, в городе минимальные показатели — 800-900 заболевших — фиксируются уже несколько недель. Ежедневно в Москве госпитализируют от 170 до 190 человек. «А это минимум практически за весь период пандемии», — сказала она.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что план по вакцинации населения от коронавируса выполнен на 89%. По этому показателю регион занимает первое место в России. Он добавил, что достигнутый уровень иммунизации позволил снять большинство ограничений. В частности, в области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, отменили систему QR-кодов для допуска в различные учреждения, а также отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.

Череповецкая городская больница, самый первый моногоспиталь в Вологодской области, где весной 2020 года начали оказывать помощь пациентам с коронавирусом, с 18 апреля возобновит оказание плановой медпомощи. По данным медучреждения, в рамках дневного стационара начнет работу пульмонологическое отделение. Кардиология, неврология, гастроэнтерология, терапия продолжат принимать пациентов в качестве отделений дневного пребывания. Хирургическое отделение будет рассчитано на 30 коек, неврологическое — на 24.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Псковской области отменили временные ограничения на работу заведений общественного питания, которым из-за угрозы распространения коронавируса было запрещено работать в ночное время. В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников добавил, что соответствующий указ он уже подписал, изменения вступили в силу с сегодняшнего дня. По оценке главы региона, на данный момент эпидситуация в регионе непростая. По уровню заболеваемости регион занимает 3-е место в округе и 12-е место в стране.

РЖД объявили о возобновлении с 29 апреля движения пассажирских поездов из России в Монголию, которое было закрыто два года назад. Отправка поездов возобновлена в связи со снятием ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы. Въезжающим в Россию иностранным гражданам нужен отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 2 дня до прибытия. Въезжающие в Монголию должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», а работники таможенной службы Монголии измерят всем пассажирам температуру.

Вход по QR-кодам отменили в Якутии из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса. При этом в кабмине напомнили, что проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 500 человек допускается в Якутии при согласовании с главным государственным санитарным врачом.

Польские пенсионеры могут сделать четвертую прививку от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 503 612 710 человек, 6 195 654 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 612 681). На второй строчке — Индия (43 040 947), на третьей — Бразилия (30 247 302), на четвертой — Франция (27 762 686), на пятой — Великобритания (21 916 961).



Больше всего смертей зафиксировано в США (988 558). За ними следуют Бразилия (662 154), Индия (521 747), Россия (365 540, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 903).

Американские медики выяснили, что распространение штамма «омикрон» привело к утроению числа случаев развития трахеобронхита и других болезней верхних дыхательных путей у детей, заразившихся SARS-CoV-2. Отмечается, что дальнейшее изучение этих проявлений COVID-19 поможет оценить риск блокировки дыхательных путей и подобрать соответствующее лечение для ребенка. Отмечается, что подобные особенности детского иммунитета породили массу споров о том, следует ли вакцинировать детей и нужно ли их госпитализировать в клиниках.

Власти Словении выделили €2,3 млрд на поддержку экономики страны в период пандемии коронавируса. Отмечается, что такое решение помогло сохранить рабочие места и обеспечили экономике ликвидность активов. По данным Национального института общественного здоровья Словении, число зарегистрированных случаев инфицирования в республике с начала эпидемии составляет 995 515.

Испанские ветеринары обнаружили, что штамм «омикрон» достаточно часто проникает в организм домашних кошек и собак от их зараженных владельцев, однако это происходит реже по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2. Отмечается, что ранее ученые из США обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови белохвостых оленей и одичавших кошек, а до этого ученые открыли свидетельства того, что SARS-CoV-2 может заражать норок, львов, тигров, енотовидных собак и многих других диких животных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Польские пенсионеры в возрасте 80 лет и старше смогут сделать четвертую прививку от коронавируса с 20 апреля. О таком решении Министерство здравоохранения Польши сообщило в пятницу. Вакцинация от COVID-19 началась в стране 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 67,4 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

Транспортные компании Узбекистана с 15 апреля возобновляют прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение с Киргизией. Напомним, в минувший понедельник Узбекистан возобновил ежедневное автобусное сообщение с Нур-Султаном, Алматой и рядом областных центров Казахстана, а в октябре минувшего года — с Таджикистаном.

Максим Кокунин