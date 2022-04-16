Главное о коронавирусе на 16 апреля: обновление иммунитета, «омикрон» может заражать домашних животных
В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,7%
За последние сутки в Татарстане выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 141 370. Выздоровели за весь период 135 229 человек, в том числе 250 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 938 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 71 человека.
- В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 45,6% до 44,9%. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф». В общей сложности в республике прививку от COVID-19 сделали 2 480 677 человек. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, завершили 2 419 378 татарстанцев.
Голикова заявила о сохранении риска распространения COVID-19 в России
За последние сутки в России выявили 11 095 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 006 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 064 454 человек, а выздоровевших — до 17 359 645. За сутки болезнь унесла жизни 240 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 267 человек.
- В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу опустился за неделю с 46,5% до 45,2%, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. Вакцинацию первым компонентом препаратами против COVID-19 в стране провели 90 015 765 раз, а полный цикл вакцинации — 86 222 601 раз.
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что распространение штамма коронавируса «омикрон» приводит к обновлению коллективного иммунитета. По его словам, коллективный иммунитет к инфекции уже немного устарел, поскольку сам вирус изменился. Как отметил специалист, чаще всего «омикрон» заболевшие переносят бессимптомно. Также особенностью распространения этого штамма является снижение числа госпитализаций.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране сохраняется угроза распространения коронавируса, несмотря на положительную динамику. Она также призвала усилить контроль за организацией летнего отдыха со стороны педагогического и медицинского персонала.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что при лечении COVID-19 «коктейль из антител» показан в первую очередь людям из группы риска. Для того, чтобы применять его раньше, необходимо поместить пациента в госпитальные условия, поскольку на дому такие процедуры не делаются, отметил эксперт. Кроме того, если человек попадает в группу риска, нужно приглашать его на введение этого препарата в специально организованном дневном стационаре.
- Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале клинических исследований нового противовирусного препарата, который представляет собой коктейль антител, способных подавлять развитие в организме коронавируса. Сейчас для лечения COVID-19 используются препараты на основе моноклональных антител от семи разработчиков, отметил ученый. Некоторые такие лекарства закупались для российских пациентов и применялись, в частности, в Москве — с их помощью спасали беременных.
- Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица вышла на минимальный уровень госпитализаций с коронавирусом. По ее словам, в городе минимальные показатели — 800-900 заболевших — фиксируются уже несколько недель. Ежедневно в Москве госпитализируют от 170 до 190 человек. «А это минимум практически за весь период пандемии», — сказала она.
- Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что план по вакцинации населения от коронавируса выполнен на 89%. По этому показателю регион занимает первое место в России. Он добавил, что достигнутый уровень иммунизации позволил снять большинство ограничений. В частности, в области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, отменили систему QR-кодов для допуска в различные учреждения, а также отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.
- Череповецкая городская больница, самый первый моногоспиталь в Вологодской области, где весной 2020 года начали оказывать помощь пациентам с коронавирусом, с 18 апреля возобновит оказание плановой медпомощи. По данным медучреждения, в рамках дневного стационара начнет работу пульмонологическое отделение. Кардиология, неврология, гастроэнтерология, терапия продолжат принимать пациентов в качестве отделений дневного пребывания. Хирургическое отделение будет рассчитано на 30 коек, неврологическое — на 24.
- Власти Псковской области отменили временные ограничения на работу заведений общественного питания, которым из-за угрозы распространения коронавируса было запрещено работать в ночное время. В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников добавил, что соответствующий указ он уже подписал, изменения вступили в силу с сегодняшнего дня. По оценке главы региона, на данный момент эпидситуация в регионе непростая. По уровню заболеваемости регион занимает 3-е место в округе и 12-е место в стране.
- РЖД объявили о возобновлении с 29 апреля движения пассажирских поездов из России в Монголию, которое было закрыто два года назад. Отправка поездов возобновлена в связи со снятием ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы. Въезжающим в Россию иностранным гражданам нужен отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за 2 дня до прибытия. Въезжающие в Монголию должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», а работники таможенной службы Монголии измерят всем пассажирам температуру.
- Вход по QR-кодам отменили в Якутии из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса. При этом в кабмине напомнили, что проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 500 человек допускается в Якутии при согласовании с главным государственным санитарным врачом.
Польские пенсионеры могут сделать четвертую прививку от коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 503 612 710 человек, 6 195 654 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 612 681). На второй строчке — Индия (43 040 947), на третьей — Бразилия (30 247 302), на четвертой — Франция (27 762 686), на пятой — Великобритания (21 916 961).
Больше всего смертей зафиксировано в США (988 558). За ними следуют Бразилия (662 154), Индия (521 747), Россия (365 540, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 903).
- Американские медики выяснили, что распространение штамма «омикрон» привело к утроению числа случаев развития трахеобронхита и других болезней верхних дыхательных путей у детей, заразившихся SARS-CoV-2. Отмечается, что дальнейшее изучение этих проявлений COVID-19 поможет оценить риск блокировки дыхательных путей и подобрать соответствующее лечение для ребенка. Отмечается, что подобные особенности детского иммунитета породили массу споров о том, следует ли вакцинировать детей и нужно ли их госпитализировать в клиниках.
- Власти Словении выделили €2,3 млрд на поддержку экономики страны в период пандемии коронавируса. Отмечается, что такое решение помогло сохранить рабочие места и обеспечили экономике ликвидность активов. По данным Национального института общественного здоровья Словении, число зарегистрированных случаев инфицирования в республике с начала эпидемии составляет 995 515.
- Испанские ветеринары обнаружили, что штамм «омикрон» достаточно часто проникает в организм домашних кошек и собак от их зараженных владельцев, однако это происходит реже по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2. Отмечается, что ранее ученые из США обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови белохвостых оленей и одичавших кошек, а до этого ученые открыли свидетельства того, что SARS-CoV-2 может заражать норок, львов, тигров, енотовидных собак и многих других диких животных.
- Польские пенсионеры в возрасте 80 лет и старше смогут сделать четвертую прививку от коронавируса с 20 апреля. О таком решении Министерство здравоохранения Польши сообщило в пятницу. Вакцинация от COVID-19 началась в стране 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 67,4 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.
- Транспортные компании Узбекистана с 15 апреля возобновляют прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение с Киргизией. Напомним, в минувший понедельник Узбекистан возобновил ежедневное автобусное сообщение с Нур-Султаном, Алматой и рядом областных центров Казахстана, а в октябре минувшего года — с Таджикистаном.
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