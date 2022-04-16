Эксперт: распространение «омикрона» приводит к обновлению коллективного иммунитета

Фото: Максим Платонов

Распространение штамма коронавируса «омикрон» приводит к обновлению коллективного иммунитета. С таким мнением выступил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, коллективный иммунитет к инфекции уже немного устарел, поскольку сам вирус изменился. Как отметил специалист, чаще всего «омикрон» заболевшие переносят бессимптомно. Также особенностью распространения этого штамма является снижение числа госпитализаций.

Фото: Максим Платонов

В то же время тем, кто относится к группам риска по COVID-19, следует быть осторожными, потому что у них вероятность госпитализации более высокая. Данной категории населения может помочь ревакцинация, передает ТАСС.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», за последнюю неделю в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 46,5% до 45,2%. Вакцинацию от инфекции прошли более 90 млн жителей страны.

Диана Жиленкова