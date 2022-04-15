Минобороны России: украинские националисты удерживают в заложниках почти 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6 198 иностранцев из девяти государств. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также в портах Украины продолжают оставаться заблокированными 76 зарубежных судов из 18 государств. Из-за угрозы обстрела и высокой минной опасности суда не могут беспрепятственно выйти в открытое море.

Фото: pxhere.com

Как отметил Мизинцев, российская сторона принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, генерал-полковник предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мизинцев сообщил, что за сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 23 тысяч человек, включая 2 318 детей. Также со 2 марта российская сторона доставила на Украину почти 12 тысяч тонн гуманитарного груза.

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Диана Жиленкова