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За сутки в Татарстане подтвердились 249 новых случаев заражения COVID-19

11:28, 15.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердились 249 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 249 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 141 123 случая COVID-19.

По данным российского оперштаба, за минувшие сутки в республике выздоровели 250 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 134 979 человек.

Умерли за весь период 1 934 заболевших, в том числе пятеро за сутки. Госпитализированы 63 человека.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 15 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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