Доход Медведева в 2021 году составил 8,35 млн рублей

За 2021 год заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заработал 8,35 млн рублей. Соответствующие сведения указаны в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.

Это на 10 млн рублей меньше, чем годом ранее. Тогда Медведев задекларировал 18,1 млн рубля.

В собственности у зампредседателя Совбеза России находится квартира площадью 367,8 квадратного метра, два машино-места и земельный участок. Кроме того, у Медведева есть три автомобиля: Volkswagen Golf, ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга».

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин заработал за прошлый год 10,2 млн рублей, что на 207,9 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Доход премьер-министра Михаила Мишустина оценен в 18,3 млн рублей. Наибольший доход среди российских чиновников задекларировал третий год подряд министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Дарья Акимова