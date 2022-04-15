«Ак Барс» готов вернуть Александра Радулова в КХЛ

Казанский «Ак Барс» заинтересован в нападающем клуба НХЛ «Даллас Старс» Александре Радулове и предпримет попытку вернуть его в КХЛ в нынешнее межсезонье. Как утверждает «СЭ», казанский клуб планирует подписать контракт с 35-летним хоккеистом, у которого в конце нынешнего сезона завершится контракт с техасским клубом.

В 66 играх сезона 2021/2022 Александр Радулов набрал 21 (4+17) очка за результативность при полезности «-18».

Российский хоккеист в третий раз отправился в НХЛ в 2016 году. В прошлое свое возвращение в КХЛ Александр играл за уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.

фото: hcsalavat.ru

Эрик Добролюбов