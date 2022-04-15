Матвиенко предложила обсудить дедолларизацию экономики Китаю

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем ВСНП Китая Ли Чжаньшу предложила обсудить вопросы трансформации валютной системы и дедолларизации мировой экономики. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, на сегодняшний день эти темы для обсуждения весьма актуальны. Она отметила, что Китай лидирует в качестве ведущего внешнеторгового партнера России. По итогам 2021 года оборот между странами вырос больше чем на треть и приблизился к отметке в $140 млрд. Это является рекордом. В 2024 году планируется дорастить до $200 млрд объем взаимной торговли.

Помимо этого, Матвиенко предложила обсудить обмен опытом в области кибербезопасности между Россией и Китаем.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах. По его словам, необходимо подготовить валютный рынок России к переходу на расчеты по экспорту за рубли. Глава государства назвал это стратегической задачей.

Дарья Акимова