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Ночью и утром 16 апреля на дорогах Татарстана ожидается гололедица

12:19, 15.04.2022
Ночью и утром 16 апреля на дорогах Татарстана ожидается гололедица
Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 16 апреля на территории Татарстана, в том числе в Казани, на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

Фото: realnoevremya.ru

В эти выходные в республике ожидается дождливая погода, временами с мокрым снегом. Такой же она будет и в начале следующей недели. 15 апреля местами пройдут сильный дождь и мокрый снег. 16 апреля ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем осадки маловероятны. 17 апреля синоптики предупреждают о существенных осадках — дожде и мокром снеге.

Этой ночью в Казани и Набережных Челнах прошла первая в этом году гроза. Кадры стихии очевидцы выложили в социальных сетях.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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