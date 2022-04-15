«Казаньоргсинтез» продает подземный паркинг за 2,6 млрд рублей

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) выставило на продажу подземную четырехуровневую парковку около казанской Национальной библиотеки, на Пушкина, 86а. Цена паркинга — 2,6 млрд рублей, согласно информации в объявлении на сайте Avito.



Парковку площадью 41,6 тыс. кв. м построили в 2018 году. Кроме продажи продавец готов рассмотреть вариант аренды парковки или аренды с правом последующего выкупа.

Фото: avito.ru

Ранее в казанском микрорайоне Залесный выставили на продажу ТЦ «Бахетле» за 740 миллионов. Площадь двухэтажного «Бахетле» составляет 6 634 «квадрата».

Маргарита Головатенко