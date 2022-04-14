Команда Украины заменит российскую сборную на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию волейбола Украины (ФВУ).

Украинцы будут играть со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса. На чемпионат мира 2022 года отбирались по две лучшие команды каждой конфедерации и 12 лучших сборных по рейтингу FIVB.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецки сообщил, что чемпионат мира по волейболу перенесли в Польшу и Словению.



1 марта международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Это произошло из-за спецоперации РФ на Украине.

Татьяна Леухина