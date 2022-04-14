Новости спорта

00:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Команда Украины заменит российскую сборную на чемпионате мира по волейболу 2022 года

23:10, 14.04.2022
Команда Украины заменит российскую сборную на чемпионате мира по волейболу 2022 года
Фото: pixabay.com

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию волейбола Украины (ФВУ).

Украинцы будут играть со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса. На чемпионат мира 2022 года отбирались по две лучшие команды каждой конфедерации и 12 лучших сборных по рейтингу FIVB.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецки сообщил, что чемпионат мира по волейболу перенесли в Польшу и Словению.

1 марта международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Это произошло из-за спецоперации РФ на Украине.

Татьяна Леухина
СпортВолейбол

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также