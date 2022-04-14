Перенесенный из России чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше и Словении

Фото: Ринат Назметдинов

Чемпионат мира по волейболу среди мужских сборных, который должен был пройти в десяти российских городах в августе и сентябре нынешнего года, перенесен в Польшу и Словению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецки.



«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн, как будто ничего не случилось?» — цитирует Моравецки Reuters.

При этом финал и матч за третье место должны пройти в Польше.



Чемпионат мира должны были принять Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Екатеринбург, Калининград, Ярославль, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) лишила Россию права проведения турнира в связи с началом военной спецоперации на Украине.

Фото: Ринат Назметдинов

Эрик Добролюбов