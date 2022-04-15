Казань оказалась в числе городов России, где лучше всего развито транспортное сообщение
Казань оказались в числе городов России, где лучше всего развито транспортное сообщение. Исследователи Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» изучили транспортную систему 50 городов страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Помимо столицы Татарстана, рейтинг возглавили Екатеринбург, Ижевск и Новокузнецк. Оказалось, что в Казани и еще 4 городах страны самая большая доля подвижного состава, меньшая часть пассажиров перевозится безрельсовыми автобусами и троллейбусами, сообщается на сайте мэрии города.
В начале апреля председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что в Казани в последнее время фиксируется больше нарушений, когда автомобилисты мешают работе общественного транспорта. В связи с этим планируется усилить работу по выявлению таких водителей.
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