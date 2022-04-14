За сутки в Татарстане подтвердились 250 новых случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 140 874 случая COVID-19.
По данным российского оперштаба, за минувшие сутки в республике выздоровел 121 человек. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 134 729 человек.
Умерли за весь период 1 929 заболевших, в том числе четверо за сутки — это женщины 1958, 1950, 1956 и 1931 годов рождения. Госпитализированы 79 человек.
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