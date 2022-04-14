РБК: ретейлеры сообщили о резком повышении спроса на российскую бытовую технику

Фото: Максим Платонов

В марте продажи российской и белорусской техники выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50—70%, сообщает РБК со ссылкой на ретейлеров.



Российское и белорусское производство техники представлено несколькими брендами, среди известных — «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса». В основном они специализируются на бытовой технике для дома и кухни. Повышенный спрос на них связан с широким ассортиментом и доступными ценами.

В сети магазинов «Ситилинк» тоже подтвердили интерес россиян к отечественной продукции. Так, продажи торговых марок материнской группы Merlion выросли на 81% в феврале и на 60% в марте этого года в сравнении с прошлым годом.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отметил, что в марте был зафиксирован повышенный спрос не только на отечественную технику, но и на импортную — даже в среднем и высоком ценовых сегментах. Это объясняется тем, что население опасалось санкций, возможного падения рубля и закрытия границ.

В марте сообщалось, что завод по производству стиральных машин китайской компании Haier в Набережных Челнах планирует удвоить производство в 2022 году.

Маргарита Головатенко