В ГУ МЧС РФ по Татарстану заявили, что от шашлыков на природе придется отказаться

Татарстанцам в этом году придется отказаться от приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе. Об этом заявил глава ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

Он отметил, что 2021 год был напряженным в плане борьбы с природными пожарами.

— В результате возгорания сухой травы в прошлом году мы допустили даже гибель людей. Такого никогда не было, — приводит его слова пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководителям сельских поселений рекомендовано установить на свои смартфоны мобильное приложение МЧС России «Термические точки» для оперативного реагирования на различные возгорания сухой травы.



Напомним, в Татарстане с 25 апреля по 15 мая ввели особый противопожарный режим. В период его действия запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на мангалах. Также нельзя использовать пиротехнику.



Татьяна Леухина