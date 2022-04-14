Исследование: самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане в апреле

Java-разработчик, менеджер по продажам запасных частей и программист 1C стали самыми высокооплачиваемыми предложениями в Татарстане в апреле. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Java-разработчику готовы платить от 200 тысяч рублей. В обязанности будущего сотрудника будут входить имплементация новой функциональности и рефакторинг существующей, взаимодействие с аналитиками, верификация ФТТ, участие в Code Review, написание Unit-тестов. Кандидату нужно иметь высшее образование по направлению прикладная математика/IT, опыт работы от 4 лет в коммерческой разработке, знать Spring Framework, PostgreSQL, Maven, Git, Bitbucket/GitLab/GitHub, Jenkins, Confluence, Jira.

Менеджеру по продажам запасных частей готовы платить до 200 тысяч рублей. Сотрудник должен вести переговоры с клиентами, готовить коммерческие предложения, заключать договоры. От кандидата требуется опыт работы от 3 лет, наличие своей клиентской базы, умение вести переговоры на уровне первых лиц, анализировать рынок и прогнозировать продажи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В оптово-розничную компанию требуется программист 1С, которому будут платить от 150 тысяч рублей. В обязанности специалиста будет входить решение нетиповых задач, разработка дополнительного функционала под бизнес-процессы, разработка дополнительных отчетов и обработок.

Шиномонтажнику готовы платить до 100 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт работы от 1 года, знания основных приемов выполняемых операций, назначения и правил применения используемого оборудования.

Электрогазосварщик в Нижнекамске может зарабатывать от 85 тысяч рублей. Специалист будет заниматься сваркой катушек под проектные размеры, а также трубопроводов диаметром от 32 до 1000 мм.

На прошлой неделе служба исследований портала по поиску работы hh.ru сообщала, что в марте этого года в Татарстане количество активных резюме IT-специалистов увеличилось на 19,5% по сравнению с февралем текущего года. При этом активных вакансий в Татарстане стало меньше на 16,2%. Это коснулось сфер «страхование» (-48,1%), «банки, инвестиции, лизинг» (-31,5%), «управление персоналом, тренинги» (-31%), «маркетинг, реклама, PR» (-30,1%) и «автомобильный бизнес» (-30%).

Татьяна Леухина