Кварацхелия прошел медосмотр для «Наполи», игрок перейдет в итальянский клуб летом

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия прошел первую часть медосмотра для «Наполи» и станет игроком итальянской команды летом. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По данным источника, бывший игрок «Рубина» подпишет с итальянским клубом пятилетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Также сообщается, что все условия трансфера уже полностью согласованы. Хавбек должен перейти в «Наполи», когда откроется летнее трансферное окно.

Сообщалось, что «Динамо» Батуми может получить за грузина, который ранее расторг контракт с «Рубином», 8 млн евро.

фото: rubin-kazan.ru

Эрик Добролюбов