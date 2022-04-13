Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно»

Российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева прокомментировала свое участие в Олимпийских играх, которые прошли в феврале этого года в Пекине. По ее словам, идеализировать соревнования не нужно. Для спортсмена они являются целью в карьере, но не жизни.

Как рассказала Валиева, фигурное катание научило ее никогда не сдаваться. Пока что в планах у девушки поступление в институт физкультуры.

— Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом, — рассказала спортсменка в интервью Peopletalk.

Фото: president.tatarstan.ru

Говоря о планах после завершения спортивной карьеры, Валиева отметила, что будет заниматься чем-то близким к фигурному катанию, например, это могут быть ледовые шоу и современные танцы.

Вчера сообщалось, что спортсменка стала самой высокооплачиваемой российской фигуристкой по итогам сезона-2021/22. Ее доход оценили в $111,3 тысячи.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 по итогам короткой программы Камила Валиева с 82,16 балла стала лучшей в женском одиночном катании. Но произвольную программу она исполнила с ошибками. В итоге спортсменка заняла четвертое место.



Диана Жиленкова