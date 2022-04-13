Подростки Заинска смогут создать собственные архитектурные объекты для будущего парка «Молодежный»

6 апреля в Заинске стартовала образовательная программа для подростков «Архитектурный хулиганизм». Подростки разработали собственные макеты города, а вскоре они приступят к созданию архитектурных объектов, которые появятся на территории парка «Молодежный» уже в мае этого года.

Начальник управления по делам молодежи исполкома Заинского района Татарстана Айдар Кашапов рассказал, что целью данного проекта является социализация детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, и их вовлечение в благоустройство парка.

Программа состоит из нескольких этапов:

С 6 по 9 апреля в школах и колледжах прошли мастер-классы от активистов. Подростки смогли построить собственные культурные объекты из картона.

13 апреля в Заинском политехническом колледже пройдет мастер-класс «Что такое МАФ и с чем его едят», который проведут архитекторы Heads Group, руководитель НКО «Точка роста» и куратор программы «Архитектурный хулиганизм» Басыйр Ганиев, архитектор из Перми и руководитель проекта «Улица детства» Валерия Асафова.

1 мая подростки начнут разрабатывать свои архитектурные объекты вместе с педагогами в мастерских политехнического колледжа.

3 мая пройдет их презентация, интерактивный субботник и другие мероприятия на территории парка «Молодежный».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

2 марта 2021 года в Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Парк «Молодежный» по проспекту Победы в Заинске стал одним из тех, кто набрал наибольшее количество голосов. Кроме него в этот список попали еще 10 территорий из различных городов республики.

Вчера в Зеленодольске объявили открытый конкурс на лучшего архитектора, его победитель сможет стать главным архитектором города. Конкурс пройдет в два этапа: на первом будет проводиться сбор заявок и квалификационный отбор, на втором — конкурс проектов строительства нового городского ЗАГСа на улице Молодежной. Заявки будут приниматься с 12 апреля по 12 мая на электронную почту Elena.Perova@tatar.ru.



Максим Кокунин