В 11 районах Татарстана выбрали территории для будущих парков

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Жители 11 районов Татарстана выбрали территории для будущих парков — для победителя конкурса архитекторы создадут проект будущего парка на выбранном месте.



В этом году в конкурсе приняли участие десять городов (Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь) и одно село (Билярск). Голосование проходило на официальных сайтах муниципальных образований, также можно было проголосовать на сайте госуслуг республики.

Во Всероссийском конкурсе примут участие территории с наибольшим количеством голосов:

Улица Карла Маркса в Агрызе ;

; Маршрут от железнодорожного вокзала по улице Коммуны через реку Казанку до улицы Интернациональной в Арске ;

; Парк в 27-м микрорайоне по улице С. Сайдашева в Бавлах ;

; Сельское озеро около Святого Ключа в Билярске ;

; Улица Ленина в Болгаре ;

; Шишкинские пруды в Елабуге ;

; Парк «Молодежный» по проспекту Победы в Заинске ;

; Улица Ворошилова от Кукморской центральной районной больницы до пересечения с улицей Чернышевского в Кукморе ;

; Рекреационно-культурный парк «Семрук» в Лаишево ;

; Каскад прудов в северо-западной части города по улице Менделеева в Лениногорске ;

; Набережная реки Камы по улице Маркина в Чистополе.

В голосовании могли участвовать от трех до пяти общественных пространств. Претендентов отбирали по таким критериям, как популярность места для нескольких целевых аудиторий, потенциал для размещения точек бизнеса, связь с туристическими маршрутами.

Проект поможет участникам не только в благоустройстве пространств, но и в расширении возможностей развития бизнеса, формирования сервиса, в создании рабочих мест и культурном наполнении.

Как только объявят результаты, начнется этап формирования заявки для конкурса, состоящий из проведения фокус-групп, опросов, создания архитектурной концепции и ее презентации на обсуждениях с жителями. Одобренная концепция после согласования отправится в Минстрой РФ.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые проводили в 2018 году. Участие в нем принимают малые города с численностью до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. За три года участия 26 республиканских проектов получили гранты на сумму 1 635 млн рублей.



Летом прошлого года сообщалось, что 12 проектов из малых городов Татарстана будут участвовать в этом конкурсе.

Маргарита Головатенко