В 11 районах Татарстана выбрали территории для будущих парков
В Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Жители 11 районов Татарстана выбрали территории для будущих парков — для победителя конкурса архитекторы создадут проект будущего парка на выбранном месте.
В этом году в конкурсе приняли участие десять городов (Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь) и одно село (Билярск). Голосование проходило на официальных сайтах муниципальных образований, также можно было проголосовать на сайте госуслуг республики.
Во Всероссийском конкурсе примут участие территории с наибольшим количеством голосов:
- Улица Карла Маркса в Агрызе;
- Маршрут от железнодорожного вокзала по улице Коммуны через реку Казанку до улицы Интернациональной в Арске;
- Парк в 27-м микрорайоне по улице С. Сайдашева в Бавлах;
- Сельское озеро около Святого Ключа в Билярске;
- Улица Ленина в Болгаре;
- Шишкинские пруды в Елабуге;
- Парк «Молодежный» по проспекту Победы в Заинске;
- Улица Ворошилова от Кукморской центральной районной больницы до пересечения с улицей Чернышевского в Кукморе;
- Рекреационно-культурный парк «Семрук» в Лаишево;
- Каскад прудов в северо-западной части города по улице Менделеева в Лениногорске;
- Набережная реки Камы по улице Маркина в Чистополе.
В голосовании могли участвовать от трех до пяти общественных пространств. Претендентов отбирали по таким критериям, как популярность места для нескольких целевых аудиторий, потенциал для размещения точек бизнеса, связь с туристическими маршрутами.
Проект поможет участникам не только в благоустройстве пространств, но и в расширении возможностей развития бизнеса, формирования сервиса, в создании рабочих мест и культурном наполнении.
Как только объявят результаты, начнется этап формирования заявки для конкурса, состоящий из проведения фокус-групп, опросов, создания архитектурной концепции и ее презентации на обсуждениях с жителями. Одобренная концепция после согласования отправится в Минстрой РФ.
Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые проводили в 2018 году. Участие в нем принимают малые города с численностью до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. За три года участия 26 республиканских проектов получили гранты на сумму 1 635 млн рублей.
Летом прошлого года сообщалось, что 12 проектов из малых городов Татарстана будут участвовать в этом конкурсе.
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