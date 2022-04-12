В Зеленодольске объявили открытый конкурс на должность главного архитектора города

В Зеленодольске объявили открытый конкурс на лучшего архитектора, его победитель сможет стать главный архитектором города. Об этом сообщает пресс-служба района.

Конкурс будет проходить в два этапа: на первом будет проводиться сбор заявок и квалификационный отбор, на втором — конкурс проектов строительства нового городского ЗАГСа на улице Молодежная.

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект уже в должности главного архитектора Зеленодольска. Заявки будут приниматься с 12 апреля по 12 мая на электронную почту Elena.Perova@tatar.ru.

Среди требований: профильное образование, опыт работы не менее 5 лет.



В марте в Менделеевском районе Татарстана представили нового главного архитектора. Им стал Илья Игин. До этого Игин был архитектором в Нижнекамске.



Татьяна Леухина