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Галимова прокомментировала ликвидацию комплекса «Боровое Матюшино»

11:25, 13.04.2022
Галимова прокомментировала ликвидацию комплекса «Боровое Матюшино»
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ликвидацию комплекса «Боровое Матюшино» управления делами главы республики.

Накануне премьер-министр Алексей Песошин подписал соответствующее постановление в целях оптимизации расходов бюджета республики.

— Это рабочий абсолютно орган, необходимый для управделами, это не чья-то частная собственность, это государственная структура, — сообщила она, отметив, это не ликвидация какой-то резиденции.

Фото: Максим Платонов

Судьба комплекса должна определиться в течение двух месяцев, сообщила Галимова.

ОбществоВласть Татарстан

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