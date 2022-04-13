Галимова прокомментировала ликвидацию комплекса «Боровое Матюшино»
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ликвидацию комплекса «Боровое Матюшино» управления делами главы республики.
Накануне премьер-министр Алексей Песошин подписал соответствующее постановление в целях оптимизации расходов бюджета республики.
— Это рабочий абсолютно орган, необходимый для управделами, это не чья-то частная собственность, это государственная структура, — сообщила она, отметив, это не ликвидация какой-то резиденции.
Судьба комплекса должна определиться в течение двух месяцев, сообщила Галимова.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым