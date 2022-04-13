Команды «Синтеза» примут участие в матчах предварительного этапа Кубка России по водному поло — 2022

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

В конце недели команды татарстанского «Синтеза» примут участие в играх предварительного этапа Кубка России по водному поло — 2022 среди мужских команд, которые пройдут в разных городах, сообщили в пресс-службе СК ВВС «Синтез».



Жребием представителей республики определили в разные подгруппы:

Чемпион России «Синтез» выступит в группе «Б» — там его соперниками по однокруковому турниру станут астраханское «Динамо СШОР», «ЦОП Москомспорта» и «Штурм-2002». Матчи пройдут в подмосковной Рузе с 16 по 18 апреля.

Вторая заводская команда «Синтез УОР» начнет 15 апреля и сыграет в группе «А» в Санкт-Петербурге с двумя соперниками: «Спартаком» из Волгограда и местной «Балтикой».

Обладатели первых двух мест по итогам групповых турниров получат путевки в следующий раунд соревнований — «Финал четырех» Кубка России, который пройдет в Астрахани с 25 по 28 апреля.

Расписание игр «заводчан» в рамках предварительного этапа Кубка России по водному поло среди мужских команд 2022 года:

15 апреля в 12.00 — «Синтез УОР» VS «Спартак-Волгоград»;

16 апреля в 14.00 — «ЦОП Москомспорта» VS «Синтез»;

17 апреля в 12.00 — «Балтика» VS «Синтез УОР»; в 14.50 — «Синтез» VS «Динамо СШОР»;

18 апреля в 12.45 — «Синтез» VS «Штурм-2002».

В марте казанский «Синтез УОР» в третьем поединке серии в Рузе против «Штурма-2002» победил со счетом 13:12. Основное время матча завершилось ничьей, 9:9. Серия пенальти завершилась победой казанской команды со счетом 4:3.

Маргарита Головатенко