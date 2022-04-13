Татарстанское отделение Сбербанка кредитует системообразующие предприятия по программе Минпромторга РФ

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» приступило к выдаче льготных кредитов системообразующим предприятиям по программе Минпромторга России.



На данный момент воспользоваться программой смогли предприятия республики ООО «ТатхимПласт» и АО «ПО ЕлАЗ». Компании уже приступили к освоению средств, что позволит нарастить производство и сохранить рабочие места.



По условиям программы, получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и др.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Правительство России определило условия кредитования, а также порядок и условия субсидирования. Мы принимаем активное участие в разработке и реализации государственных программ поддержки бизнеса, благодаря чему татарстанские предприятия одними из первых в стране получили финансирование».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"