В Минэнерго допустили подорожание нефти до $150 за баррель

В ближайшее время цена нефти может колебаться в диапазоне $80—150 за баррель, допустил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



По его словам, задача Минэнерго заключается не в прогнозе цен на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен дружественным странам, сказал министр.

Шульгинов упомянул, что некоторые иностранные игроки, по их заявлениям, пусть и не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, продолжат реализовывать действующие инвестпроекты: «Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях», — сказал он в интервью «Известиям».

Фото: realnoevremya.ru

В ОПЕК ранее предупредили, что санкции против России могут привести к кризису с поставками нефти.

Маргарита Головатенко