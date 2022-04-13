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В Минэнерго допустили подорожание нефти до $150 за баррель

08:14, 13.04.2022
В Минэнерго допустили подорожание нефти до $150 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

В ближайшее время цена нефти может колебаться в диапазоне $80—150 за баррель, допустил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, задача Минэнерго заключается не в прогнозе цен на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен дружественным странам, сказал министр.

Шульгинов упомянул, что некоторые иностранные игроки, по их заявлениям, пусть и не будут заниматься новыми инвестиционными проектами, продолжат реализовывать действующие инвестпроекты: «Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях», — сказал он в интервью «Известиям».

Фото: realnoevremya.ru

В ОПЕК ранее предупредили, что санкции против России могут привести к кризису с поставками нефти.

Маргарита Головатенко
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