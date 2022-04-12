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Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — видео

23:59, 12.04.2022
Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — видео
Фото: Управление Росгвардии по РТ (архив)

Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — 15 лет со дня основания. В 2007 году он был сформирован при Министерстве внутренних дел, а в 2016-м перешел в ведение Росгвардии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помимо использования в воздушной разведке, патрулировании и наблюдении, машины авиации Росгвардии применяют для доставки следственных групп к местам совершения преступлений или аварий, когда на месте нужно быть максимально быстро.

Вертолеты активно применяются в поисково-спасательных операциях. Они участвуют в тушении лесных пожаров, а также в патрулировании территории.

В прошлом году Анастасия Апасейкина из Казани стала победительницей конкурса «Защитница Приволжья», который проводила «Комсомольская правда» совместно с пресс-службой Приволжского округа Росгвардии. Анастасия служит летчиком-штурманом вертолета Ми-8 в авиаотряде татарстанского управления.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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