Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — видео
Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — 15 лет со дня основания. В 2007 году он был сформирован при Министерстве внутренних дел, а в 2016-м перешел в ведение Росгвардии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Помимо использования в воздушной разведке, патрулировании и наблюдении, машины авиации Росгвардии применяют для доставки следственных групп к местам совершения преступлений или аварий, когда на месте нужно быть максимально быстро.
Вертолеты активно применяются в поисково-спасательных операциях. Они участвуют в тушении лесных пожаров, а также в патрулировании территории.
В прошлом году Анастасия Апасейкина из Казани стала победительницей конкурса «Защитница Приволжья», который проводила «Комсомольская правда» совместно с пресс-службой Приволжского округа Росгвардии. Анастасия служит летчиком-штурманом вертолета Ми-8 в авиаотряде татарстанского управления.
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