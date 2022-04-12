Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — видео

Фото: Управление Росгвардии по РТ (архив)

Авиационный отряд специального назначения Росгвардии по Татарстану отмечает юбилей — 15 лет со дня основания. В 2007 году он был сформирован при Министерстве внутренних дел, а в 2016-м перешел в ведение Росгвардии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помимо использования в воздушной разведке, патрулировании и наблюдении, машины авиации Росгвардии применяют для доставки следственных групп к местам совершения преступлений или аварий, когда на месте нужно быть максимально быстро.



Вертолеты активно применяются в поисково-спасательных операциях. Они участвуют в тушении лесных пожаров, а также в патрулировании территории.

В прошлом году Анастасия Апасейкина из Казани стала победительницей конкурса «Защитница Приволжья», который проводила «Комсомольская правда» совместно с пресс-службой Приволжского округа Росгвардии. Анастасия служит летчиком-штурманом вертолета Ми-8 в авиаотряде татарстанского управления.



Татьяна Леухина