Вертолетчица из Казани выиграла «фотоконкурс красоты» от Росгвардии

Анастасия Апасейкина из Казани стала победительницей конкурса «Защитница Приволжья», который проводила «Комсомольская правда» совместно с пресс-службой Приволжского округа Росгвардии. Конкурс провели в честь юбилея ведомства.

Суть его заключалась в том, что все территориальные управления Росгвардии Поволжья присылали фотографии своих сотрудниц. Все они были выложены на странице конкурса, а дальше каждый желающий мог голосовать, выбирая самую красивую «росгвардейку». Татарстан представляли четыре участницы.

В итоге росгвардейский «конкурс красоты» выиграла единственная в Росгвардии женщина-пилот Анастасия Апасейкина, набрав более 52 тысяч голосов. Отрыв от ближайшей соперницы (тоже, кстати, из Казани — это Гульгена Сафиуллина, сержант полиции отделения по охране казанского аэропорта) составил больше 20 тысяч голосов.

Анастасия служит летчиком-штурманом вертолета Ми-8 в авиаотряде татарстанского управления. Анастасия уверена, что профессионализм не зависит от пола.

В сюжете Первого канала о казанской вертолетчице, который вышел в минувшем году, рассказывалось, что руководство сомневалось, принимать ли девушку на службу — сомневались, хватит ли у нее физической силы, чтобы управлять вертолетом. Но все сложилось. Только вот ей положено докладывать по радиосвязи в мужском роде — словесные формулы Росгвардии пока не рассчитаны на женщин.

