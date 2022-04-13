В Татарстане сократят маршрут движения поезда Свияжск — Бурундуки

В Татарстане с 15 апреля сократится маршрут следования пригородного поезда сообщением Свияжск — Бурундуки. Об этом сообщает компания «Содружество».

Пригородный поезд №6373 на участке Буа — Бурундуки выводится из расписания и будет следовать сообщением Свияжск — Буа.

Фото: kzn.ru

Поезд будет отправляться со станции Свияжск в 17:55, а прибывать на станцию Буа в 20:40.



На прошлой неделе сообщалось, что в Казани изменится график движения пригородных поездов в связи с переходом на летний режим работы. Также в Татарстане сократится маршрут следования пригородного поезда №6372 сообщением Бурундуки — Албаба. Это связано с ремонтными работами на участке Ключи — Каратун.



Татьяна Леухина