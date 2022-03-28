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В аэропорту мексиканского Канкуна возникла паника из-за звуков стрельбы

22:43, 28.03.2022
В аэропорту мексиканского Канкуна возникла паника из-за звуков стрельбы
Фото: pxhere.com

В Мексике служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун. Информации о пострадавших нет.

В соцсетях появились видео, на которых видно бегущих в панике людей в терминале и на парковке у здания — они разбегаются, однако звуков выстрелов не слышно.

На побережье Карибского моря в Кинтана-Роо, где находится Канкун, осенью прошлого года заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали, отмечает ТАСС.

В начале февраля в Казани задержали местного жителя, у которого произошел конфликт с соседями из-за не очищенной от снега парковки для автомобилей. Спор перерос в стрельбу, никто не пострадал.

Татьяна Леухина
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