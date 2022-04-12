В Казани капитальный ремонт в музыкальной школе №1 завершат к началу лета

В Казани музыкальную школу №1 планируется отремонтировать к Международному дню защиты детей. Основные ремонтные работы выполнены на 75%.

После этого начнется благоустройство территории во дворе школы, будет создана терраса для выступлений юных музыкантов. Здание построили еще в 1905 году, за все время в нем не проводился капитальный ремонт.

Фото: kzn.ru

Сейчас строители занимаются укладкой фанеры под паркетную доску и плитки в коридорах, установкой розеток, выключателей и слаботочных приборов. Также в школу приобретают мебель, музыкальные инструменты и оборудование. Основная часть инструментов уже закуплена: шесть скрипок, две блокфлейты, шесть виолончелей, 17 акустических пианино, три гитары и т.д.

В этой музыкальной школе учились композитор София Губайдулина, автор гимна Татарстана Рустем Яхин. В 2015 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте мэрии Казани.

Тендер на ремонт музыкальной школы №1 был опубликован летом прошлого года. На работы выделялось 50 млн рублей.

Татьяна Леухина