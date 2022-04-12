Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в двух районах Казани

В двух районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

На ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183 концентрация диоксида азота достигла 0,355 мг/кубометр. Предельно допустимое значение составляет при этом 0,2 мг/кубометр.

Фото: скриншот

На ПНЗ №3 по ул. Мартына Межлаука концентрация аммиака составила 0,25 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр. На ПНЗ №8 у санатория «Казанский» концентрация фенола достигла 0,011 мг/кубометр при допустимом значении в 0,01 мг/кубометр.



Данные мониторинга действительны на период наблюдения с 13.00 11 апреля по 07.00 12 апреля.

На прошлой неделе в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе.



В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина