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Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины

16:06, 12.04.2022
Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины
Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин назвал белорусскую площадку подходящей для дальнейших переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, личные усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко во многом помогли начать прямой диалог с украинской стороной. Российский лидер также выразил признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких раундов переговоров.

Также Путин рассказал, что подробно проинформировал белорусского коллегу о развитии специальной военной операции в Донбассе и ходе переговорного процесса между Россией и Украиной.

Фото: kremlin.ru

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля. Встреча проходила в Гомеле. Второй и третий этапы прошли 3 марта в Беловежской пуще.

Дарья Акимова
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