Минцифры России разрабатывает антифишинговую систему с широким набором функций

В Минцифры России занялись разработкой антифишинговой системы с широким набором функций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей министерства, речь идет о таких функциях, как поиск фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах.

В ведомстве отметили, что фишинг является проблемой, приводящей к значительным потерям со стороны граждан и государства. Злоумышленники, занимающиеся им, постоянно улучшают методы атак.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре прошлого года стало известно, что Минцифры займется проверкой фишинговых сайтов с помощью специальной платформы. На такой проект рассчитано более 130 млн рублей, а запуск запланирован на середину следующего года. Но эксперты сомневались в эффективности такой системы. По их мнению, это не остановит злоумышленников.

Дарья Акимова