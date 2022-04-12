У пяти депутатов горсовета Челнов нашли скрытые доходы и банковские счета

Фото: Максим Платонов

В Челнах у пяти депутатов горсовета обнаружили нарушения в декларациях о доходах, сообщил по итогам проверки главный советник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



Он рассказал, что один депутат не указал наличие двух банковских счетов на 200 тысяч рублей и «забыл» о 18 счетах супруги на 700 тысяч рублей. Плюсом он не указал наличие автомобиля.



Второй депутат горсовета не указал 12 счетов, в справке о доходах супруги не был указан доход от продажи имущества на 8 млн рублей. Третий депутат упустил сумму 140 тысяч рублей, четвертый — на 1,5 млн, пятый не указал три банковских счета и доход на 1,6 млн, отчитался Рахимов.

Фото: pixabay.com

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении депутатов к дисциплинарной ответственности. Их имена не раскрываются, сообщают Chelny-biz.

В апреле прошлого года депутаты Госдумы от Татарстана отчитывались о суммах доходов за 2020 год. Тогда больше всех среди депутатов заработал Ирек Богуславский — 49,1 млн рублей.

Маргарита Головатенко