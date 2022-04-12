Татарстанское УФАС возбудило дело против сети фитнес-клубов «Алекс фитнес»

Татарстанское УФАС возбудило дело против сети фитнес-клубов «Алекс фитнес» за нарушение закона «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рекламном сообщении, размещенном в социальной сети, говорилось, что до 19 декабря фитнес-клуб предоставляет возможность получить доступ в бассейн всего за 1 рубль. Только после заполнения заявки с указанием ФИО и номера телефона клиенты узнавали, что данная услуга возможна лишь при оформлении абонемента сроком на 6 месяцев и стоимостью 19 тысяч рублей.

В УФАС подчеркнули, что данное рекламное сообщение квалифицировали как намеренно вводящее в заблуждение потребителя. Реклама отражала условия, выгодные лишь для клуба. «Алекс фитнес» также выдали предписание о необходимости прекратить нарушать действующее законодательство.

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Татарстанское УФАС России в феврале этого года возбудило дела против четырех крупных федеральных банков за ненадлежащую рекламу кредитов. В ведомстве рассказали, что интернет-реклама банков часто содержала информацию об условиях двух разных видов банковских продуктов, которая визуально воспринимается, как информация об одном и том же договоре, а также навязанное страхование жизни и здоровья, стоимость которого для разных потребителей является различной в одном банке. Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин