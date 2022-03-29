В Казани выплатят компенсацию дольщикам ЖК «Поколение»
Фонд развития территорий принял решение выплатить компенсации пострадавшим дольщикам долгостроя на ул. Аделя Кутуя в Казани. Общий объем возмещения составит около 428 млн рублей.
В ближайшее время дольщики смогут записаться на выплату компенсаций на официальном сайте Фонда развития территорий, сообщил исполнительный директор Фонда защиты прав дольщиков Татарстана Иван Новиков.
ЖК «Поколение» — первый долгострой республики, по которому права пострадавших граждан будут восстановлены путем выплаты денежного возмещения, сообщается в telegram-канале
В декабре сообщалось, что размер компенсации будет определен исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Напомним, ЖК «Поколение» был признан проблемным в связи с нарушением сроков его передачи летом прошлого года. А в октябре Арбитражный суд Татарстана признал застройщика банкротом.
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