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Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом в Россию

04:31, 12.04.2022
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом в Россию
Фото: pixnio.com

Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях из-за проблем с поставками в Россию. На страну приходится пятая часть экспорта этой продукции.

Фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в Россию. Это не первая акция протеста, отмечает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.

Согласно последним данным Росстата, в марте бананы подорожали на 31,5%.

Из-за введенных антироссийских санкции и по всей Европе идут акции протеста из-за роста цен. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля

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