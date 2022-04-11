Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»

Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал он в своем telegram-канале.

Для взаимодействия открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

На прошлой неделе посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России из-за задержания финской таможней принадлежащих российским музеям культурных ценностей. Их вывозили после экспонирования в Италии и Японии.



В субботу Минкультуры РФ сообщило о возвращении картин в страну. Одна из машин прибудет в Северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Две другие доставят картины в московские музеи.

Татьяна Леухина