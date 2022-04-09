В Минкультуры России сообщили о возвращении задержанных в Финляндии картин

В Минкультуры России заявили, что машины с российскими картинами с выставок в Италии, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации ведомства, три автомобиля с картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву. Отмечается, что одна из машин прибудет в Северную столицу с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Две другие доставят картины в московские музеи.

На днях появилась информация о задержании грузовиков, в которых находилось более 200 картин из Третьяковской галереи, Эрмитажа, государственных музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск», «Гатчина» и других музеев. Произведения искусства участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Милане.



7 апреля посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России из-за данной ситуации. В связи с этим ему выразили протест.

Дарья Акимова