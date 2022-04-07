Послу Финляндии выразили протест из-за задержания финской таможней российских музейных ценностей

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД России из-за задержания финской таможней принадлежащих российским музеям культурных ценностей. В связи с этим ему выразили протест. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ценности вывозились транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата обратно в РФ. Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России.

Хелантеря пообещал незамедлительно донести до Хельсинки содержание демарша российской стороны. В МИД России отметили, что ожидают скорейшего решения финских властей относительно обеспечения возвращения в Россию музейных ценностей, и добавили, что на Финляндии лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства.

На днях появилась информация о задержании грузовиков, в которых находились более 200 картин из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственных музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск», «Гатчина» и других музеев. Произведения искусства участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Милане.

Фото: pixabay.com

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в отношении страны введено более 6 тысяч санкций. Он обратил внимание, что западные страны «выдавливают» с соревнований российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, переименовывают картины и так далее.

Дарья Акимова